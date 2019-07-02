Кишинёв, , 16:48 — REGNUM

Глава МИД Молдавии Нику Попеску 2 июля назвал «ошибкой» то, что накануне в Бухаресте он назвал молдавско-приднестровский конфликт 1992 года гражданской войной. Как передает ИА REGNUM, Попеску сказал, что «использовал не совсем удачную фразу».

Он высказал мнение, что Россия не была нейтральным игроком в приднестровском конфликте, но предпринимала «враждебные действия в отношении Кишинева».

Попеску выступил с этим заявлением после того, как его слова о гражданской войне вызвали критику русофобски настроенных экспертов и СМИ в Молдавии, а также сторонников отстраненной от власти Демпартии, обвинивших Попеску с предательстве молдавских интересов в борьбе с «российскими оккупантами».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.