Москва, , 16:40 — REGNUM

Госдума планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Палаты представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и председателем парламента МЕРКОСУР Даниэлем Каджиани, сообщает пресс-служба Госдумы 2 июля.

«В ходе Форума по развитию парламентаризма может быть подписано соглашение о сотрудничестве с ПАРЛАСЕН», — заявил Володин.

Речь идёт о Центральноамериканском парламенте, в который входят шесть стран — Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика. Кроме того, депутаты Госдумы также планируют создать парламентское объединение, в которое войдут страны Южной и Латинской Америки. Речь, в частности, о ПАРЛАСУР — парламенте МЕРКОСУР, в который входят пять стран: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла.

«Нам важно, что в сегодняшнем диалоге есть такие крупные межпарламентские объединения, как ПАРЛАСУР. Мы до этого подписали соглашение с крупнейшей региональной структурой, ПАРЛАТИНО, членами которой являются 23 страны континента, и планируем создать с этим парламентским объединением комиссию высокого уровня для того, чтобы более эффективно работать над конкретной повесткой», — заявил Володин.

Как передавало ранее ИА REGNUM, международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.