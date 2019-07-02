Бухарест, 2 июля 2019, 16:38 — REGNUM
Румыния обещает помочь Молдавии разблокировать финансовую помощь со стороны ЕС. Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ она совместной пресс-конференции в Бухаресте с премьером Молдавии Майей Санду, передает ИА REGNUM.
Главы правительств договорились продолжить практику совместных заседаний кабминов, активизировать взаимодействие по инфраструктурным и энергетическим проектам, включая завершение строительство газопровода «Яссы-Кишинев».
Румыния также пообещала Молдавии «помощь в разрешении приднестровского конфликта с учетом сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также ее проевропейского курса».
Отметим, что визит в Бухарест — первая зарубежная поездка премьера Молдавии после назначения. В Румынии она также встретилась с президентом Клаусом Йоханнисом.
ИА REGNUM напоминает, что Румыния была фактическим участком молдавской агрессии против Приднестровья в 1992 году и не входит в формат урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.