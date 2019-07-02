Брюссель, , 16:33 — REGNUM

Лидеры стран-членов ЕС обсуждают кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает Mediaset во вторник, 2 июля.

Как сообщалось ранее, во вторник лидеры стран-членов ЕС проводят очередной раунд переговоров, пытаясь согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента и главы Центробанка ЕС.

Предыдущие раунды переговоров завершились безрезультатно, лидеры 11 стран ЕС, в том числе Италии и стран «вышеградской четверки», отклонили предложение Ангелы Меркель, в соответствие с которым Еврокомиссию должен был возглавить Франс Тиммерманс.