Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM

Секретная встреча с новым врио главы МУП «Водоканал» устроила многих депутатов гордумы. Об этом заявил глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нового главу МУПа Владимира Коромыслова позвали на закрытую для журналистов встречу с комиссией по городскому хозяйству.

«Меня устроил доклад, я не заметил никаких внутренних противоречий. Руководитель довольно глубоко разбирается в предмете», — сказал Вихарев.

Встречу закрыли от журналистов, чтобы новое руководство «не растерялось» от чрезмерного внимания прессы, добавил депутат.

Напомним, 21 июня глава МУПа Игорь Дубровин, не проработав и четырех месяцев, ушёл в отставку. Нового руководителя назначили на прошлой неделе.

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