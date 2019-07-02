Ереван, , 16:01 — REGNUM

Это обязанность дипломата, это обязанность посла встречаться с политическими, общественными, государственными деятелями. Об этом заявил посол России в Армении Сегей Копыркин, комментируя свою встречу с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, который является главным обвиняемым по делу о насильственном изменении государственного строя.

Роберт Кочарян (слева) и Сергей Копыркин armtimes.com

В ответ на вопрос о том, что в Армении много раз говорилось, что посол России не должен был встречаться с Кочаряном, а в России говорится, что дипломат ничего плохого не делал, Копыркин заявил: «Я согласен с тем мнением, которое высказывается в России, да и не только в России».

Посол России в Армении Сегей Копыркин «Круг моих встреч достаточно широк и включает, естественно, даже в большей степени представителей государственной власти, представителей правящего парламентского большинства, и представителей общественных кругов».

Дипломат отказался комментировать свою встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном по этому поводу.

Сегей Копыркин «Я не хотел бы это комментировать, задайте этот вопрос министерству иностранных дел Армении».

При этом Копыркин не назвал с кем ещё кроме Кочаряна он встречался.

«Мой круг встреч достаточно широк, наверное было бы не очень правильно занимать время ваших зрителей и читателей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Армении Сергей Копыркин в начале июня посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя, а дело находится в суде.

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 16 июня заявил, что не приветствует встречу посла России в Армении Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

По этому поводу председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Рубен Рубинян отметил, что у него вышеуказанная встреча вызывает недоумение, встреча им не приветствуется.

Рубинян также распространил информацию о беседе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном по поводу встречи посла России в Армении с Робертом Кочаряном.

В ходе этого, по словам Рубиняна, глава МИД Армении сообщил, что 14 июня в МИД состоялась беседа с послом РФ в контексте невмешательства во внутренние дела.

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