2 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Марьян Сидорив, , 15:59 — REGNUM

Раскол в так недавно созданной ПЦУ (Православной церкви Украины) уже ни для кого секретом не является. Хотя, признаться, не понимаю, почему ПЦУ. Ведь по томосу ее следует называть СЦУ, «Святейшая Церковь Украины», но кого это сейчас волнует?

Украина

Но, что бы то ни было, Церковь раскололась. Причиной, как всегда, стали деньги. Ведь по условиям январского объединительного Собора избранный предстоятель, «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний своей «зоной ответственности» имел только внешнеполитические связи новой организации. А за «внутреннее управление» ею отвечал Филарет, бывший патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). Получивший в новой Церкви титул «почетного патриарха». Хотя никаких «почетных» томос не предполагает.

Условием создания СЦУ/ПЦУ был роспуск Церкви Киевского Патриархата и другой неканонической Церкви, УАПЦ (Украинской Автокефальной Православной Церкви) с последующим объединением их последователей уже под патронатом Константинопольского патриархата. Однако сама процедура формирования СЦУ/ПЦУ явно не вызывала доверия у участников, создателя и предстоятеля УПЦ КП. Уж больно это смахивало на шантаж.

Сам Филарет рассказывает: «Они (представители Фанара, контролировавшие процесс — М.С.) просили нас: «Дайте нам документ, чтобы вы распустили Киевский Патриархат». Если бы мы сказали «нет», то ответ был бы: «Ну, Синод не будет создан, а если Синод не будет, то не будет томоса»https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/29798-filaretos-den-perimename-enan-tetoio-tomo (из интервью Филарета передаче «Персона грата», 16 июня 2019 года). И хотя Филарет был даже не ознакомлен с содержанием томоса (по его словам https://regnum.ru/news/polit/2646132.html), Филарет тогда дал свое согласие.

Но согласие не означает действие. Рассказывает другой главный участник процесса, экс-предстоятель УАПЦ Макарий, ныне — митрополит Львовский и пожизненный член Синода ПЦУ/СЦУ: «Киевский патриархат не надо восстанавливать. Он существует и не ликвидирован, как и не ликвидирована Украинская автокефальная православная церковь. Ликвидацию УАПЦ И УПЦ КП провели 15 декабря перед Объединяющим собором. Но тогда нужно было сдать оригиналы, или с оригиналами прийти представителям Киевского патриархата и представителям УАПЦ и сделать ликвидацию. Филарет этого не хотел. Я узнал, что Филарет не сдал оригиналы, и я не сдал. Поэтому сейчас юридически существует и Киевский патриархат, и УАПЦ. Но фактически они уже не существуют, потому что создана единая Православная церковь Украины» (из интервью «Каналу 24» 28 июня 2019 года).

Но Филарет так не считает. И отдавать свои 5 363 прихода с их доходами не желает. 20 июня он созвал «Собор УПЦ КП», где было заявлено о восстановлении этой Церкви. Так что было недавно на Украине три конкурирующие православные церкви: УПЦ Московского патриархата, УПЦ КП и УАПЦ — а теперь стало четыре, добавилось ПЦУ/СЦУ. Вот такой «объединение» получилось.

Всё бы это было банально и даже скучно, если бы не событие, которое напомнило мне один из любимых анекдотов юности. О белых и красных, которые с понедельника, не жалея пехоты, конницы, танков и авиации боролись за домик лесника. А в пятницу пришел лесник и погнал всех на… Так получилось и на церковном поле битвы.

Пока Епифаний с Филаретом боролись за доходы с церковных приходов, всю православную церковь Украины обязали платить: с каждого прихода от 4 до 20 тысяч долларов ежемесячно в пользу Вселенского патриархата. Об этом патриарх Филарет сообщил 25 июня на одном из своих брифингов.

Константинопольский патриархат считает, что благодаря томосу он контролирует более 7 000 православных общин Украины (бывшие активы УПЦ КП, УАПЦ и перешедшие в СЦУ приходы УПЦ Московского патриархата). То есть, если брать даже «по нижней планке», это не менее 28 миллионов долларов в месяц. Или ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ миллионов в год!

Как человек православный и сохранивший остатки представлений о справедливости искренне надеюсь, что эта новость окажется фейком. Но, с другой стороны, кто обещал, что Варфоломей Константинопольский будет действовать бескорыстно. Ведь и в процессе становления СЦУ греческие иерархи-контролеры больше всего внимания уделяли вопросу украинских «ставропигий», церковных объектов (и их доходов), подчиняющихся исключительно фанарскому патриарху.

Да и вспоминается не очень порядочный человек, но великий критик католической церкви Лео Таксиль: «Хочешь ударить церковника больнее всего — ударь его по карману».

Постскриптум. Если это правда — то браво, Фанар. Блестящая операция по некриминальному отъему денег. Если фейк — облегченно вздохну, перекрещусь и сразу напишу опровержение.