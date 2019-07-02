Куала-Лумпур, , 16:04 — REGNUM

Министр иностранных дел Восточного Тимора Дионисио да Коста Бабо Соареш находится с официальным визитом в Малайзии 1−2 июля 2019 года, сообщает Antaranews.

Согласно заявлению для прессы МИДа Малайзии, это первый официальный визит Дионисио да Коста Бабо Соареша после его назначения на пост главы МИД Восточного Тимора в июне 2018 года.

Глава МИД Восточного Тимора встретился с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой, который подтвердил, что Малайзия полностью поддерживает стремление Восточного Тимора стать членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Известно, что Малайзия является одним из крупнейших партнеров Восточного Тимора. С января по апрель 2019 года торговый оборот между странами значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 16 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава МИД Восточного Тимора прибыл в Джакарту для встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, особенно в сфере инвестиций и торговли, а также вступление Восточного Тимора в АСЕАН.

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