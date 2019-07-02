Челябинск, , 15:52 — REGNUM

В Челябинской области официально назначен новый министр экономического развития. Как ожидалось ранее, им стал бывший саратовский чиновник и выходец из Минэнерго России Иван Куцевляк.

Постановление №261 2 июля подписал врио губернатора региона Алексея Тескслер. Оно уже опубликовано на его официальном сайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественником нового министра был Сергей Смольников. Однако 27 июня стало известно, что он станет советником врио губернатора. А на его пост будет назначен Иван Куцевляк, который появился в регионе только в середине июня. Изначально он был назначен советником Текслера.

Напомним, Куцевляк в 2010—2012 годах работал в аппарате губернатора Саратовской области и в правительстве региона, в частности, возглавлял областное министерство экономического развития и торговли. А в 2014—2019 годах он работал в федеральном Минэнерго.

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