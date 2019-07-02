Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд 2 июля отказал избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Сергиевское» в удовлетворении иска к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это уже второе судебное решение по искам ИКМО к Горизбиркому. Ранее аналогичный иск проиграла ИКМО «Сампсониевское».

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ИКМО «Сергиевское» оказалось в списке нарушителей выборного законодательства, что было установлено лично представителями ЦИК России и Горизбиркома, которые потребовали немедленно устранить нарушения. 26 июня Горизбирком направил обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в связи с нарушениями законодательства, выявленными при проверке работы избирательных комиссий ИКМО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Сергиевское».

Такое пристальное внимание не понравилось ИКМО «Сергиевское», и она обратилась в суд, требуя отменить решение Горизбиркома, который указал продлить срок приема документов у кандидатов в муниципалитете «Сергиевское», избирательная комиссия которого скрыла дату объявления муниципальных выборов.

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Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, кандидаты в депутаты дежурили с утра до позднего вечера на проспекте Энгельса, 131, ожидая приема документов по адресу, указанному на сайте муниципалитета как адрес ИКМО «Сергиевское», в то время как ИКМО организовала прием документов по другому адресу, на проспекте Луначарского, не предупредив об этом.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, в ходе рассмотрения иска представители ИКМО жаловались на напряженность обстановки, в которой находится комиссия, говорили о том что «люди работают уже 40 дней, две трети ИКМО находится на больничном». В свою очередь, представитель Горизбиркома сообщил суду, что режим работы ИКМО «Сергиевское» не позволял гражданам в полном объеме реализовать свои права.

Кроме того, по данным Горизбиркома, на сегодняшний день МО «Сергиевское» — единственное муниципальное образование, в котором продолжают нарушаться права граждан. Не исключено, что это станет основанием для отмены результатов выборов в судебном порядке в сентябре.

В итоге суд отказал ИКМО «Сергиевское» в удовлетворении иска к Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Напомним, что поведение членов ИКМО «Ржевка», «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское» и ряда других будет проверено на признак состава преступления по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

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