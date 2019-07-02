Москва, , 15:43 — REGNUM

Европейским участникам ядерной сделки — Германии, Великобритании и Франции — нужно осознать ответственность за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил 2 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что у «европейских коллег» есть важнейшие обязательства в рамках соглашения. Это обеспечение экономических интересов Ирана, включая возможность для этой страны продавать нефть и получать выручку.

Речь идет о неотъемлемой составляющей сделки. Годом ранее, когда США вышли из соглашения, европейские страны вызвались сформировать механизм, который бы позволил Ирану беспрепятственно продавать нефть и беспрепятственно получать деньги, напомнил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США пообещали усилить давление на Тегеран из-за превышения иранской стороной предусмотренного соглашением лимита на хранение обогащённого урана.

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