Москва, , 15:40 — REGNUM

На Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сегодня, 2 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, с предприятия уволились заместители гендиректора по экономике, юридическим вопроса, маркетингу и кадрам. Также свои посты покинули руководители, курировавшие проекты самолётов Ил-96, Ил-112 и Ил-276.

Как пояснили на предприятии, инженерные команды и главные конструкторы, занятые на «всех ключевых программах», продолжат работу в ПАО «Ильюшин».

"Идёт настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — приводит РБК заявление предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин официально покинул пост генерального директора ПАО «Ил» в связи с переходом на новое место работы. Куда именно он ушел, не уточнялось. Новым главой «Ильюшина» был избран Юрий Грудинин, который ранее возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.