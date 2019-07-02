Вильнюс, , 15:38 — REGNUM

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис посетит форум регионального сотрудничества «Индустриальный парк «Великий камень», совместный китайско-белорусский проект, который реализуется под Минском, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июля.

Индустриальный парк «Великий камень» (cc) Aschroet

Участие Масюлиса анонсировала пресс-служба литовского транспортного ведомства, которая подчёркивает, что Литва заинтересована предложить свою логистическую транспортную инфраструктуру для реализации задач проекта.

Напомним, что по словам премьер-министра Белоруссии, к 2021 году китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» должен произвести продукцию на сумму не менее $1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения.

В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».