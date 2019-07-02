Киев, , 15:37 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

Аналогичное решение было принято в отношении диджея и продюсера Евгения Евтухова, который значился в списке кандидатов от «Партии Шария» под №5.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации на основании того, что он выехал с Украины в 2012 году, и с тех пор проживал в Европе. Согласно украинским законам, кандидат в депутаты должен последние пять лет жить на территории Украины. Что позволило Шарию оспорить решение ЦИК — не сообщается.

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