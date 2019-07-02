Киев, , 15:32 — REGNUM

Представлять Украину на переговорах в Минске должен человек, который устроит Москву, Донецк и Луганск. При этом президент Украины Владимир Зеленский должен наделить этого человека мандатом на принятие решений от Украины. Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя сегодняшнее заседание в Минске трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Нестор Шуфрич (cc) ВАДИМ ЧУПРИНА

«Абсолютно все равно кому Зеленский это доверит, главное, чтобы эти люди воспринимались Москвой, Донецком и Луганском. Если они не будут восприниматься Москвой, Донецком и Луганском, то воз будет и ныне там, где он находится сегодня», — сказал Шуфрич.

При этом он считает, что прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР якобы помогут реализовать Минские соглашения. По его словам, представители Украины в ТКГ не уполномочены Зеленским на принятие решений.

«Все зависит от того, с кем он будет говорить. Если он будет говорить в этом же формате, то это бесперспективно… В таком формате мы можем толкаться в рамках трехсторонней контактной группы еще два-три года, а может и все пять. Скажите, что для нас главнее: доехать до цели или рисовать на машине шашечки? Если шашечки рисовать, то пожалуйста, это тот путь, который сегодня предлагает Зеленский. Это был путь Порошенко. И Зеленский в этом плане продолжает путь Порошенко», — полагает Шуфрич.

Он считает, что Киев заинтересован как можно скорее вернуть часть Донбасса и его жителей, поскольку с течением времени этот процесс будет становиться все более затруднительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука официальным представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ. В настоящее время Медведчук не представляет интересы Украины в ТКГ.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук не должен быть посредником в переговорах с Россией.