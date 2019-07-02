Киев, 2 июля 2019, 15:32 — REGNUM

Представлять Украину на переговорах в Минске должен человек, который устроит Москву, Донецк и Луганск. При этом президент Украины Владимир Зеленский должен наделить этого человека мандатом на принятие решений от Украины. Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя сегодняшнее заседание в Минске трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
(cc) ВАДИМ ЧУПРИНА
«Абсолютно все равно кому Зеленский это доверит, главное, чтобы эти люди воспринимались Москвой, Донецком и Луганском. Если они не будут восприниматься Москвой, Донецком и Луганском, то воз будет и ныне там, где он находится сегодня», — сказал Шуфрич.

При этом он считает, что прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР якобы помогут реализовать Минские соглашения. По его словам, представители Украины в ТКГ не уполномочены Зеленским на принятие решений.

«Все зависит от того, с кем он будет говорить. Если он будет говорить в этом же формате, то это бесперспективно… В таком формате мы можем толкаться в рамках трехсторонней контактной группы еще два-три года, а может и все пять. Скажите, что для нас главнее: доехать до цели или рисовать на машине шашечки? Если шашечки рисовать, то пожалуйста, это тот путь, который сегодня предлагает Зеленский. Это был путь Порошенко. И Зеленский в этом плане продолжает путь Порошенко», — полагает Шуфрич.

Он считает, что Киев заинтересован как можно скорее вернуть часть Донбасса и его жителей, поскольку с течением времени этот процесс будет становиться все более затруднительным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука официальным представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ. В настоящее время Медведчук не представляет интересы Украины в ТКГ.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук не должен быть посредником в переговорах с Россией.