Ташкент, , 15:29 — REGNUM

Узбекистан выделит 45 миллионов долларов на строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» протяженностью более 250 километров, сообщает афганское TOLOnews. Общая стоимость строительства, напоминает издание, около 110 миллионов долларов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, государственная компания «Узбекэнерго» приступила к строительству линии электропередач Сурхан — Пули-Хумри, которая позволит подключить Афганистан к единой энергетической системе Узбекистана.

Узбекистан уже поставляет электроэнергию в Афганистан по двум линиям электропередач (ЛЭП) напряжением 220 кВ. Строительство новой ЛЭП позволит подключить Афганистан к единой объединенной энергосистеме стран Туркестана. Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 года. В 2018 году подписано соглашение о поставке 2 млрд кВт∙ч.