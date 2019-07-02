Париж, , 15:39 — REGNUM

Глава исполнительного совета Корсики, одного из регионов Франции, Жиль Симеони заявил, что «готов к диалогу» с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, который впервые прибудет на Корсику с визитом 3 июля, сообщает Le Figaro.

«Я приму премьер-министра в среду днём 3 июля и скажу ему, что государство должно изменить политический курс на Корсике и начать настоящий политический диалог. Я готов к этому диалогу, и мне кажется необходимым вступить в него», — заявил Жиль Симеони.

Издание отмечает, что местные лидеры призывают власти Франции к включению Корсики в конституцию страны, закреплению корсиканского языка и введению статуса резидента.

Ожидается, что премьер-министр Франции пробудет на Корсике с 3 по 4 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил включение Корсики в проект конституционной реформы страны, отложенной из-за постоянных разногласий.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции посетит Корсику в начале июля