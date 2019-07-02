Киев, , 15:21 — REGNUM

Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».

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Как заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, министерство с 3 июля возглавит заместитель Климкина по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды, выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль», — приводит издание РБК-Украина слова представителя украинского МИД.

Уточняется, что в настоящее время Зеркаль находится за границей в командировке. Вернуться на Украину она должна через пару дней.

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Зеленский попросил наказать Климкина за самостоятельность

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прекращает выполнять свои обязанности и уходит в отпуск, как он сам уточнил, не просто в отпуск, а в «политический».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Повторно этот вопрос для рассмотрения в Верховную раду глава государства внёс после того, как МИД Украины резко ответил на ноту России по освобождению украинских моряков, не посоветовавшись с ним.

Ранее в начале июня украинский парламент не поддержал отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

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