Вена, , 15:03 — REGNUM

Арест капитана судна неправительственной организации Каролы Ракете стал одной из тем переговоров во время государственного визита президента Италии Серджио Маттареллы в Австрию, пишет газета Heute.

1 июля в ходе совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом Маттарелла выразил надежду, что независимая судебная система Италии вынесет справедливое решение. Ранее он призвал все стороны, участвующие в споре вокруг Ракете, «умерить пыл».

Ван дер Беллен, в свою очередь, отметил:

«Если я в австрийском озере увижу терпящую бедствие лодку и не поспешу на помощь — меня накажут за неоказание помощи. Меня не накажут, если я окажу помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Германии Карола Ракете была арестована властями Италии 29 июня. Ей вменяют в вину вторжение в итальянские воды и пособничество нелегальной миграции. На судне Sea-Watch 3 она доставила в Италию в общей сложности 53 мигранта, подобранных в ливийских водах 12 июня. Судно конфисковано. Ракете грозит до 15 лет лишения свободы. Министр иностранных дел Германии высказался в поддержку своей соотечественницы.

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