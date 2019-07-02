Кампала, , 15:13 — REGNUM

Три группы гражданского общества в Уганде подали иск в Восточноафриканский суд против правительств Руанды и Уганды в связи с продолжающимся закрытием границы между двумя странами. Закрытие за четыре месяца привело к финансовым потерям не только для двух правительств, но и для местных бизнесменов, передает VOA Africa.

Напомним, что 27 февраля правительство Руанды закрыло пограничный пост Катуна в районе Кабале. Граница в районе Катуна закрыта до сих пор.

Сотрудники трех региональных организаций гражданского общества заявили, что 21 июня они подали иск в Восточноафриканский суд. Они требуют ввести судебное предписание, которое запретит правительствам Руанды и Уганды закрывать пограничные посты между странами и препятствовать свободному передвижению людей и ведению торговли.

Шейла Кавамара, исполнительный директор Восточноафриканской субрегиональной инициативы по улучшению положения женщин, говорит, что судебное дело также касается реституции.

«Иск против двух правительств нацелен на обеспечение того, чтобы потери, понесенные бизнес-сообществом, фермерами, гражданами и обществом в целом, были проверены, а заинтересованные стороны получили адекватную компенсацию», — сказала Кавамара.

Министерство торговли и промышленности Уганды сообщает, что с момента закрытия границы в феврале объем экспорта из Уганды в Руанду сократился с 660 миллионов долларов США до примерно 203 миллионов долларов США. В Руанде также сообщили о потере около 104 миллионов долларов.

Амелия Кямбадде, министр торговли и промышленности Уганды, говорит, что представители правительства страны не будут комментировать судебный процесс.

«Я бы посоветовала угандийцам искать альтернативные маршруты… Давайте оставим переговоры нашим властям», — заявила Кямбадде.