Москва, , 14:51 — REGNUM

Мировые державы уходят от эскалации международной напряжённости в сторону нового устойчивого баланса сил. Об этом заявил член-корреспондент РАН Леонид Фитуни в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мир от некоторого пикового возбуждения входит в состояние новой нормальности. И эта новая нормальность заключается в том, что крупные игроки уже не стремятся играть на обострение ситуации друг с другом», — заявил Фитуни.

После того, как мировые державы дошли до определённого предела в международной политической игре, теперь они пытаются находить точки соприкосновения.

«Некоторые там болтают о том, что необходимо напасть и разбомбить, другие говорят, что зачем нам так поступать? Может, имеет смысл играть в долгую игру и перетягивать Россию на свою сторону», — отметил он.

«Сейчас мы видим определённую в этом смысле если не паузу, то определённое замедление этой динамики. Нынешняя двадцатка именно это всё и подтвердила. Затихли разговоры об изоляции России. Имело место возвращение России в ПАСЕ», — подчеркнул Фитуни.

В ночь на 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально пригласили делегацию РФ к участию в июньской сессии. Резолюцию о восстановлении делегации РФ в правах поддержали 116 депутатов, 15 воздержались, еще 62 голосовали «против».