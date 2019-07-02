Красноярск, , 14:43 — REGNUM

Видеозапись беседы губернатора Красноярского Александра Усса с жителями города Канска была вырвана из контекста и не отражает реального разговора. Об этом заявила пресс-секретарь главы региона Елена Уляшева, комментируя состоявшуюся 1 июля встречу губернатора с горожанами, во время которой Усс резко отреагировал на жалобу одной из жительниц, заявив, что она хочет «права качнуть».

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«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», — написала в Уляшева в Facebook, отметив, что то, кто, кому и как ответил, «совершенно не важно».

«Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — уверена пресс-секретарь главы региона.

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Пользователи соцсети в комментариях в посту придерживаются иного мнения.

«Я правильно понимаю, что это повод так отвечать? Даже если вырвано из контекста — тон для первого лица края недопустим. Я понимаю, всяко бывает. Но вот извиниться за не сдержанность было бы правильнее. Причём, наверное, не через пресс-службу», — считает один из интернет-пользователей

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в пострадавшем от паводка городе Канске и на вопрос из жительниц города о дорогах ответил так: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть?».

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