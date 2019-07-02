Ереван, 2 июля 2019, 14:41 — REGNUM
После смены власти в Армении в мае 2018 года резко увеличилось число граждан США, желающих получить гражданство Армении.
«Голос Америки» сообщает, что с момента обретения независимости подходы правительства Армении относительно приобретения гражданства и двойного гражданства изменились.
В Армении действует закон о двойном гражданстве, принятый в 2007 году и доработанный в 2017 году, согласно которому граждане Армении имеют право иметь более одного гражданства.
В генконсульстве Армении в Лос-Анджелесе подсчитали и выяснили, что за последние два года число желающих получить гражданство Армении удвоилось. В США действуют три дипломатических представительства Армении. По указу президента Армении, после предоставления гражданства Армении, данное лицо должно поехать в Армению для получения паспорта.