Тбилиси, , 14:29 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобряет выдвинутую лидером правящей партии «Грузинская мечта» инициативу введения пропорциональной избирательной системы и проведения по этой системе парламентских выборов 2020 года.

С позицией президента по этому вопросу журналистов ознакомила ее пресс-спикер Хатия Моисцрапишвили. Она подчеркнула важность политического диалога для деэскалации внутренней напряженности и достижения общественного согласия.

«Саломе Зурабишвили призвала политические силы к диалогу еще 21 июня на брифинге в администрации президента и предложила свое содействие для разрядки ситуации в стране, проведения консультаций и достижения консенсуса. Сегодня политический диалог ведется на парламентском пространстве, что президент приветствует. В то же время, в случае необходимости, остается в силе предложение использования президентской платформы для консультаций», — заявила пресс-спикер президента.

По ее словам, президент также приветствует усилия правительства по поддержке экономики страны и чувствительного к колебаниям на политической арене бизнес-сектора.

«Президент Грузии считает приоритетом также позиционирование Грузии на международной арене как безопасной страны. По ее мнению, мировое сообщество должно получать от Грузии четкие сообщения о том, что в Грузии защищены все туристы и гости, независимо от этнической принадлежности», — заявила Моисцрапишвили.

Напомним, что начиная с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста под лозунгами «Россия — оккупант», «Гахария — в отставку» (Георгий Гахария — глава МВД) и «Выборы по пропорциональной системе». Поводом для движения протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.

Ранее правящая партия выступала против проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе, и они, согласно многократно перекроенной Конституции Грузии, должны были пройти по старой, смешанной системе. А пропорциональным путем грузинские избиратели должны были выбрать парламент созыва уже 2024 года. Акции протеста в Тбилиси вынудили правящую силу пойти на уступки.