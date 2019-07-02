Москва, , 15:03 — REGNUM

Военный парад в Вашингтоне 4 июля в честь Дня независимости США будет отличаться от того что проводится в Москве 9 мая. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий оценил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что намерен последовать примеру России и провести военный парад с танками и самолётами в Вашингтоне 4 июля, когда в США отмечают День независимости.

«Он у нас на 9 мая еще не был. Разница в наших парадах существенная. Мы 9 мая празднуем, и любой школьник знает, о чём речь. Мы не хотим показать свою мощь, мы говорим: не надо забывать, что было. А 4 июля — я не знаю про что у них парад. Он про величие США», — сказал Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что 4 июля танки будут выведены на Национальную аллею в Вашингтоне.

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