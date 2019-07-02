Белград, , 14:15 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате мощного наводнения в Иркутской области. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-службе главы государства.

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«Примите искренние соболезнования в связи с жертвами масштабных наводнений, обрушившихся на Иркутскую область, — говорится в письме президента Сербии, направленном в адрес российского лидера Владимира Путина. — Прошу передать семьям погибших, а также тем, кто разыскивает своих близких, выражения глубокого сочувствия, а пострадавшим — наилучшие пожелания скорейшего выздоровления».

Также глава государства предложил пострадавшим помощь «в рамках своих возможностей», добавив, что Сербия никогда не забывала о предоставленной помощи со стороны России, «когда пять лет назад страна пострадала от ужасных наводнений».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Иркутской области началось наводнение, вызванное обильными дождями. На территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов вышли из берегов реки, затопив более 6,5 тысячи жилых домов в 83 населённых пунктах. На сегодняшний день погибшими числятся 14 человек, пропавшими без вести — 13. Несмотря на снижение воды, подтопленными в Приангарье остаются свыше 4,1 тыс. жилых дома, в которых проживают более 9,3 тыс. человек.

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