Рим, , 14:14 — REGNUM

Будущее Евросоюза должно определяться не только Германией и Францией, заявил во вторник, 2 июля, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает Mediaset.

По словам Сальвини, Берлин и Париж во время консультаций по назначению нового главы Еврокомиссии пытались убедить остальные страны поддержать свое совместное решение.

В Евросоюз входят 28 стран, Италия не будет поддерживать кадровых решений, принимаемых только в интересах Германии и Франции, добавил он.

Как сообщалось ранее, во вторник лидеры стран-членов ЕС вновь попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента и главы Центробанка ЕС.

Предыдущие раунды переговоров завершились безрезультатно, лидеры 11 стран ЕС, в том числе и Италии, отклонили предложение Ангелы Меркель, в соответствие с которым Еврокомиссию должен возглавить Франс Тиммерманс.