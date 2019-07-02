Киев, , 14:13 — REGNUM

Более 1,5 тыс. нарушений избирательного процесса зафиксировано на Украине с начала предвыборной кампании по внеочередным выборам в Верховную раду. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Украины.

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе уточнил, что ведомство приняло 1524 жалобы, касающихся подготовки к выборам. Так, за сутки 1 июля поступило 108 обращений, были открыты четыре уголовных дела и составлены 16 административных протоколов.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой указал на возросшую, по сравнению с выборами президента, нагрузку на личный состав МВД. В президентских выборах участвовали 44 кандидата, тогда как на места в парламенте претендуют 5837 человек, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Раду пройдут на Украине 21 июля. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев ранее сообщил, что охранять правопорядок будут 70 тыс. полицейских.

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