Москва, , 14:06 — REGNUM

По данным на начало июля 2019 года, планируют прийти на выборы в Мосгордуму в сентябре 44% москвичей. Из них 28% заявили, что точно придут, 16% скорее примут участие, 29% еще не решили. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство горожан не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать. Около 8% выбрали кандидата, за которого будут голосовать, 12% москвичей пока думают.

Довольны ситуацией в своем районе 69% жителей Москвы, недовольны 24%. Более половины (51%) считают, что их район стал более комфортным за последние годы. Не видят перемен к лучшему 14% горожан.

Опрос проведен с 21 по 23 июня 2019 г. В опросе приняли участие 1200 жителей Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер не превышает 2,5%.

Как сообщало, выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября 2019 года. На выборах будет применена процедура электронного дистанционного голосования.

Подробнее: Вовлеченность москвичей в выборы в Мосгордуму низкая — опрос

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в начале избирательной кампании вовлеченность москвичей в выборы в Мосгордуму низкая. Об отсутствии интереса к выборам заявили 89% опрошенных.

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