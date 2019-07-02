Рим, , 14:06 — REGNUM

В новом составе Еврокомиссии Италия рассчитывает на «значимый экономический пост», подтвердил журналистам во вторник, 2 июля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает Adnkronos.

В действующем составе Еврокомиссии Италия представлена верховным комиссаром по международным вопросам Федерикой Могерини.

Как сообщалось ранее, во вторник лидеры стран-членов ЕС в очередной раз попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента и главы Центробанка ЕС.

Предыдущие раунды переговоров завершились безрезультатно, лидеры 11 стран ЕС, в том числе и Италии, отклонили предложение Ангелы Меркель, в соответствие с которым Еврокомиссию должен возглавить Франс Тиммерманс.

Джузеппе Конте во вторник заявил, что, по его мнению, Еврокомиссию должна возглавить женщина. Наблюдатели предполагают, что речь идет о кандидатуре гражданки Болгарии, исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.