Киев, , 14:07 — REGNUM

Украинский паспорт занял 44 строчку в рейтинге паспортов, составленном компанией Henley & Partners, и опубликованном 2 июля на сайте компании.

Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.

За последние десять лет количество стран, для посещения которых гражданам Украины не нужна виза, выросло в 2,5 раза, отметили создатели рейтинга.

44 место рейтинга с Украиной делят паспорта Никарагуа и Тувалу. На первой строчке рейтинга находятся Сингапур и Япония — граждане этих государств могут посетить без визы 189 стран мира.

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