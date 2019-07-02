Москва, , 14:04 — REGNUM

Итоги саммита G20 в Осаке свидетельствуют о том, что мир вступил в эпоху международной неопределённости, когда старые центры силы потеряли своё могущество, а новые блоки и союзы ещё не сложились. Об этом заявил член-корреспондент РАН Леонид Фитуни в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Смысл сегодняшней глобальной ситуации в том, что — хотим этого или не хотим, — мир движется к возможной «новой биполярности». Причём, на мой взгляд, несмотря на то, что возникают новые центры силы, достаточно мощные и активные, это не значит, что два центра силы не будут более активными и сильными, чем другие центры силы», — заявил Фитуни.

По его мнению, итоги саммита G20 в Осаке в известной степени подтвердили этот новый баланс сил в международных отношениях. Отражением новой ситуации служит то, что США стали легче идти на диалог с теми странами, с которыми всегда находились в непримиримых противоречиях.

При этом ряд внешнеполитических направлений окажутся в «подвешенном состоянии», поскольку для Вашингтона появляется всё больше вызовов на глобальном уровне, отметил он. Такая ситуация может сложиться, например, в отношениях США с Ираном.

«На сегодняшний день для Соединённых Штатов возвращение к договору с Ираном неактуально. Это на самом деле вообще, учитывая, как складываются сейчас глобальные отношения, вопрос периферийный. Важный, но периферийный», — отметил Фитуни.