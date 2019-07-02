София, , 19:20 — REGNUM

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что разногласия по поводу утверждения кандидатов на ключевые посты в евроструктурах привели к противостоянию стран друг против друга, но он надеется, что лидеры ЕС найдут способ объединиться и прийти к общему соглашению на третий день переговоров во вторник, 2 июля, передает агентство Reuters.

Борисов отметил, что страны Восточной Европы приняли на себя основной удар критических замечаний в Брюсселе, но он надеется на компромисс."На данный момент мы знаем, против кого выступаем, — против всех. Будем надеяться, что сегодня мы найдем почву для объединения», — сказал Борисов журналистам в Брюсселе."Страны Восточной Европы зачастую любят критиковать, здесь мы это видим в полном объеме. Они достаточно поглумились над нами, я надеюсь, что сегодня будет принято решение», — сказал он. Он сказал, что поддержит Кристалину Георгиеву, болгарского исполнительного директора Всемирного банка, достойную возглавить европейскую комиссию, но пока она не имеет достаточной поддержки от других лидеров.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля лидеры ЕС в очередной раз пытаются согласовать кандидатуры кандидатов на основные посты: нового главы Центробанка ЕС, главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента.