Москва, , 13:52 — REGNUM

Элиты США окончательно убедились в огромной роли России в будущем евразийского пространства, а в том числе и в перспективах Китая в качестве мировой сверхдержавы. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сегодня в сознании правящей элиты США начинают, наконец, происходить сдвиги. Они связаны с тем, что фактически состоялось российско-китайское партнёрство или сотрудничество. То, чего всю жизнь пытались избежать Соединённые Штаты Америки — стало свершаться», — заявил Васильев.

Он отметил, что о гибельности политики санкционного, военного, идеологического давления на Россию говорили и раньше — о том, что она просто приведёт к партнёрству Китая и РФ. Однако до поры до времени это игнорировалось — и теперь американский правящий класс осознал действительную роль России в будущем Евразии.

В связи с этим Васильев напомнил, что в середине июня 2019 года вопросу сближения России и Китая, наконец, уделил внимание Конгресс США.

«Формально (слушания) были проведены по поводу китайской стратегии «Один пояс — Один путь», но в чём была геоэкономика и геополитика? Да, Китай стал второй экономикой мира. Но он хочет стать глобальной сверхдержавой в Евразии. Кто может этому помешать и способствовать? Россия. От России сегодня зависит, станет ли Китай глобальной сверхдержавой, противостоящей США в Евразии, или не станет», — указал политолог.