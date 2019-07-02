Москва, , 13:45 — REGNUM

В ходе саммита G20 в Осаке 28−29 июня президент США Дональд Трамп продемонстрировал гораздо большую уверенность в своих действиях, чем раньше, что прямо связано с докладом Мюллера о вмешательстве российской стороны в американские выборы. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сейчас Трамп, в отличие от встречи в Хельсинки, чувствует себя уже гораздо более уверенно, поскольку у него уже немного отлегла угроза нахождения личного заговора с Кремлём. Он уже гораздо более расслабленно себя вёл», — заявил Мигранян.

Напомним, что в марте 2019 года стало известно о завершении расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Итоговый доклад главе минюста передал спецпрокурорРоберт Мюллер. Достаточных оснований для выводов о каком-либо «сговоре» американские следователи так и не нашли.

«Эти либеральные журналисты, особенно на CNN, с ума сходили. Трамп издевается над своими журналистами, издевается над тем, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. И когда ему сказали, — скажите, чтобы Путин не вмешивался в выборы, — он именно так по-издевательски это си казал, чтобы показать, как он презирает всех этих журналистов, которые над ним два года издевались», — подчеркнул Мигранян.

«Это достижение? Конечно, потому что он тоже пытается снять эту токсичность Путина. Тоже пытается рутинизировать этот процесс и приучить американскую общественность: буду встречаться и по ходу дела мы можем много чего интересного решать», — добавил он.