Рим, , 13:43 — REGNUM

Нелегальным мигрантам из северной Африки следует направляться в порт Марселя, написал на своей странице в Facebook во вторник, 2 июля, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря правительства Франции, которая назвала поведение Сальвини в сфере нелегальной миграции «недостойным».

Новый виток конфликта в этом вопросе между Италией и Францией начался после задержания капитана корабля Sea Watch, который доставил на Сицилию нелегальных мигрантов вопреки итальянским законам и приказам береговой охраны.

Французские министры раскритиковали действия Италии, в Риме, в свою очередь, напомнили, что Франция не только не принимает мигрантов, но и приговорила к 6 месяцам тюрьмы гражданку Италии за содействие нелегальной миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.