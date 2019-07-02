Париж, , 13:46 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон с «обеспокоенностью» отметил, что Иран превысил лимит обогащенного урана и призывает Исламскую Республику «незамедлительно вернуться» к допустимому порогу, сообщает Le Figaro.

«Глава государства вновь заявляет о своей приверженности полному соблюдению условий ядерного соглашения 2015 года. Президент призывает Иран незамедлительно вернуться к допустимому порогу и воздержаться от любых дополнительных мер, которые могут поставить под сомнение ядерные обязательства Тегерана», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки Ирана.

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