Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии — верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини —орденом «Достык» («Дружбы») I степени. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе главы государства.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза удостоена государственной награды Казахстана за значительный вклад в развитие отношений между республикой и ЕС, говорится в указе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Евросоюз включил Казахстан в число стратегических партнеров, которым предоставляются особые условия технического и финансового содействия. В этот список также входят Аргентина, Индия и ЮАР.

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