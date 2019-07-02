Киев, , 13:50 — REGNUM

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что участвует не в процессе обмена пленными, а в процессе освобождения украинских граждан, задержанных или осуждённых в России, а также в Донбассе. Об этом политик сообщил 2 июля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я участвую в вопросе не обмена (для этого нужна официальная позиция Киева), а освобождения людей: тех, кто находится в местах лишения свободы, осуждён или арестован на территории России, и тех, кто в Донецке и Луганске», — сказано в сообщении.

Медведчук отметил, что переговоры продолжаются и могут увенчаться успехом.

Как сообщало, ранее политик провёл переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, после чего украинской стороне в качестве жеста доброй воле были переданы четыре пленника. Позже одного из них задержала СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Украине следует напрямую договариваться с ДНР и ЛНР, поскольку решения принимают местные власти, а не участники Трёхсторонней контактной группы в Минске.

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