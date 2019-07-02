Москва, , 13:37 — REGNUM

Манера общения губернатора Красноярского края Александра Усса совершенно не соответствует тем требованиям, которые озвучил председатель правительства России Дмитрий Медведев — «бороться с хамством и чванством». Но причина, думаю, не в хамстве губернатора, а в том, что ему нечего сказать людям, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его мнению, в большинстве своем губернаторы в России не умеют общаться с людьми и не считают нужным вырабатывать у себя этот навык. Они не способны к публичной политике. Они больше чувствуют себя назначенцами из Москвы, а не избранниками от народа.

«Потому что любого губернатора можно заменить из Кремля совершенно недемократичным путем, заменив губернатора на абсолютно любого человека, при этом не объяснив смену главы региона народу.

Для регионального руководителя важно умело лавировать между элитами и центром, что гарантирует ему выживаемость. При этом народное признание практически не гарантирует стабильности», — высказал свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске и выдал фразу на вопрос одной из жительниц города: «Хотите права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть».

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