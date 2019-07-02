Атырау, Казахстан, , 13:05 — REGNUM

Росту напряженности на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана способствует политика компании «Тенгизшевройл» по невмешательству в отношения между подрядчиками и субподрядчиками. Об этом заявили в совете по развитию стратегических партнерств Petrocouncil при национальной палате предпринимателей «Атамекен», сообщает 2 июля издание Informburo.

В совете считают, что для снижения напряженности «Тенгизшевройлу» необходимо обеспечить прозрачность отбора подрядных организаций и начать контролировать условия труда субподрядчиков.

В совете напомнили, что накануне конфликта 28 июня в вахтовом поселке на месторождении Тенгиз прошел круглый стол с участием представителей подрядных и субподрядных организаций. Во время публичного мероприятия стороны поднимали различные вопросы. Однако представители «Тенгизшевройл» пообещали направить ответы в письменной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля конфликт в вахтовом поселке месторождения Тенгиз прокомментировал заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, в министерстве выясняют причину конфликта.

29 июня в вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошел конфликт между местными и иностранными работниками. Один из работников Consolidated Contracting Engineering&Procurement S.A.L. Offshore (ССЕР) опубликовал в сети фото, которое вызвало возмущение работников из Казахстана. Публикация стала поводом для массовой драки и митинга, в котором приняли участие несколько сотен человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали разобраться в причинах конфликта в Тенгизе