Москва, , 12:58 — REGNUM

На Украине идет откровенный саботаж президента республики Владимира Зеленского. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя оценку, данную президенту Украины главой делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом страны Владимиром Зеленским, назвал последнего невеждой.

Дело, конечно, не только в эпитете, которым «наградил» Арьев Зеленского, отметил Клинцевич.

«Просто еще раз было продемонстрировано — причем нарочито грубо, — что старая элита страны, которая продолжает сидеть на своих местах, не воспринимает нынешнего президента Украины. Пока, если называть вещи своими именами, идет откровенный саботаж», — заявил сенатор.

Он предполагает, что «дело здесь в ментальности».

«Что касается сути заявлений и действий Владимира Зеленского, то они практически не отличаются от той позиции, которую занимал прежний президент Украины Петр Порошенко», — сказал Клинцевич.

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