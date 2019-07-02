Таллин, , 12:47 — REGNUM

1 июля министр юстиции Эстонии утвердил Карин Талвисте в новой должности госпрокурора по защите прав жертв преступлений, в том числе несовершеннолетних жертв домашнего насилия.

Как заявила генеральный прокурор Лавли Перлинг, новый госпрокурор обладает необходимой компетенцией для объединения правовой и социальной систем страны с целью защиты жертв преступлений.

Вступая в должность, Карин Талвисте заявила, что домашнее насилие в наибольшей степени затрагивает человека, потому что совершается дома, где люди должны чувствовать себя в безопасности.

«Каждый человек, взрослый и ребенок, имеет право жить, не сталкиваясь с насилием. Я верю, что мы можем помочь людям быстро и эффективно. Моей целью будет сбор и внедрение в жизнь лучших решений по защите жертв насилия по всей Эстонии», — сказала она.

Ювенальная юстиция в Эстонии является одним из важнейших инструментов фашизации страны и уничтожения семьи как основного института общества. Методы работы перенимают у Норвегии, достигшей в этом деле больших «успехов». Так, например, пособие на ребёнка составляет 50 евро, а пособие на ребёнка в приёмной семье — 1300 евро. Деньги даёт Евросоюз.

Борьбу против ювенальной юстиции в стране ведёт некоммерческая общественная организация «Родители Эстонии», которую Охранная полиция (КаПо) называет «пособником Москвы».