Пекин, , 12:47 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявить гибкость и своевременно смягчить санкции в отношении КНДР. Это произошло во время саммита Группы двадцати в японской Осаке, сообщил 2 июля глава МИД Китая Ван И.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайский министр отметил, что глава КНР настаивал на проявлении гибкости по отношению к Северной Корее и движении навстречу Пхеньяну. Он говорил, в частности, о своевременном ослаблении санкций и поиске решения проблем путем диалога, передает слова Ван И агентство France-Presse.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров США и Китая состоялась на полях 14-го саммита G20, который проходил в Японии 28 и 29 июня. Трамп после встречи с Си заявил, что доволен ходом переговоров с Китаем. «Гораздо лучше, чем ожидалось», — отметил глава США.

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