Страсбург, Франция, , 12:48 — REGNUM

2 июля сотни сторонников независимости Каталонии от Испании устроили протест перед зданием Европейского парламента в Страсбурге (Франция). Протестующие недовольны тем, что у каталонских депутатов нет возможности занять причитающиеся им по итогам выборов 26 мая места в парламенте, передает канал TeleSur.

В первой половине дня в парламенте откроется сессия, на которой будет определен будущий состав органа. Каталонские политики Карлес Пучдемон, Ориоль Жункерас и Тони Комин были избраны от местных партий 26 мая, но они не появились в Мадриде для прохождения формальных процедур в избирательных органах. Поэтому власти Испании не включили их имена в список, рассматриваемый сегодня на заседании Европейского парламента.

Бывший глава правительства Каталонии Пучдемон в настоящий момент проживает в Бельгии. В случае приезда в Испанию он будет немедленно арестован по обвинению в мятеже и растрате государственных средств. 2 июля он находится в трех километрах от Страсбурга и, как утверждает пресса, рассматривает возможность пересечения французско-бельгийской границы.