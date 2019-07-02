Москва, , 12:45 — REGNUM

По данным на начало июля 2019 года, вовлеченность москвичей в выборы в Мосгордуму низкая. Об отсутствии интереса к выборам заявили 89% опрошенных. Не обсуждают эту тему со знакомыми 77%. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Около трети горожан (28%) заметили начало сбора подписей на улицах в поддержку кого-либо из кандидатов или партий. При этом поставить подпись готовы лишь 7%.

Самым удобным способом получения информации о предстоящих выборах в Мосгордуму москвичи назвали интернет-СМИ (38%), листовки в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), газеты и соцсети (по 16%).

Менее эффективные способы: встречи с кандидатами (11%), разговоры с агитаторами на пикетах по сбору подписей (4%) и с агитаторами, которые ходят по домам (2%).

Опрос проведен с 21 по 23 июня 2019 г. В опросе приняли участие 1200 жителей Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября 2019 года.

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