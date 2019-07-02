Джакарта, , 12:46 — REGNUM

Действующий вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил избранного вице-президента Маруфа Амина в свою резиденцию в Джакарте 4 июля, чтобы обсудить задачи, которые будут стоять перед Маруф Амином, начиная с октября 2019 года, сообщает Antaranews.

«Я приглашаю Маруф Амина приехать сюда, чтобы обсудить задачи, поговорить о проблемах, которые нужно будет решить», — заявил Юсуф Калла в резиденции вице-президента в Джакарте 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе всеобщих выборов, которые состоялись в Индонезии в апреле 2019 года Маруф Амин был избран вице-президентом страны на период 2019—2024 годов.

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