Киев, , 12:35 — REGNUM

Юлия Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Сергей Соболевпризвал парламент запретить представителям российской делегации от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) наблюдать за выборами на Украине. Соответствующее предложение Соболев озвучил 2 июля с парламентской трибуны.

«Не может страна-агрессор быть наблюдателем на выборах в стране, в отношении которой она применила акты военных действий. Наша позиция понятна: должно быть заявление парламента относительно невозможности такой наблюдательной миссии», — сказал Соболев.

Он призвал Раду отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, который не препятствовал возврату российской делегации в ПАСЕ.

«Хочу напомнить, что решение, которое касалось невозможности применения санкций в отношении стран, которые нарушают статут Совета Европы, принято Комитетом министров при отсутствии министра иностранных дел Украины. Это беспрецедентный случай. Та позиция, которую заняли девять стран Совета Европы, которые четко стоят на позиции применения санкций к странам-агрессорам, к тем, кто нарушает ключевые принципы статута, к сожалению, осталась без ответа… Парламент должен снять и отправить в отставку действующего министра, который уже ушел в отпуск и назначить нового министра иностранных дел, которого подал президент», — считает Соболев.

При этом депутат считает, что Украине нужно продолжить платить взносы в ПАСЕ, несмотря на возврат российской делегации.

«Наша позиция неизменна относительно 40 млн граждан Украины, которые имеют право и дальше обращаться в Европейский суд по правам человека. Те горячие головы, которые предлагают прекратить платить взносы в ПАСЕ и пользоваться непосредственно судом по правам человека, это неправильно», — добавил Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада приняла законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», который запрещает присутствие наблюдателей от России на украинских выборах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что официальными наблюдателями на выборах не могут быть лица, которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой страной-агрессором. Законопроект разработан с целью минимизировать риски и угрозы вмешательства РФ в проведение выборов.

Напомним, в июне в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая меняет санкционный механизм и позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса.Инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция.