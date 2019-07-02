Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM

В гордуме Екатеринбурга закрыли от общественности встречу, посвященную встрече с руководством МУП «Водоканал». Решение приняли члены комиссии по городскому хозяйству прямо перед мероприятием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На встрече депутаты должны были выслушать врио гендиректора МУПа Владимира Коромыслова, назначенного на пост менее чем неделю назад. Коромыслов должен был рассказать о реконструкции Южных аэрационных сооружений, а также рассказать о работе предприятия.

Депутат Алексей Вихарев предложил сделать встречу закрытой, сославшись на то, что руководство МУПа долгое время не приходило в гордуму для отчёта.

«У депутатов накопилось немало вопросов», — сказал парламентарий.

Большинство членов комиссии поддержало инициативу, и встречу закрыли.

Напомним, 21 июня предыдущий глава МУПа Игорь Дубровин ушёл в отставку. Руководитель проработал лишь три месяца.

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