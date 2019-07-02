Москва, , 12:30 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп за свой президентский срок успел сделать больше для налаживания связей и возможного сближения с традиционными противниками США, чем его предшественник Барак Обама. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, что Трампу не дают покоя лавры Обамы. Он тоже хочет получить Нобелевскую премию. Даже за такой смелый шаг, как то, что он перешагнул границу Северной Кореи, ему уже должны давать Нобелевскую премию. Это гораздо больший подвиг, чем у Обамы, который просто ничего не сделал, кроме как объявил, что к мусульманскому миру нужно относиться с уважением», — заявил Мигранян.

Не менее значимый эффект для американской общественности сыграла и встреча Трампа с Ким Чен Ыном — главы государств встретились в приграничном пункте на границе между КНДр и Южной Кореей через 66 лет после заключения 1953 году соглашения о перемирии.

«Трамп ломает сетереотипы. Кто мог ещё совсем недавно подумать, что это возможно? А тут он делает обыденным то, что казалось преступным. Конечно, американское общество и общественное мнение к этому тоже будет вынуждено прислушиваться. Ломая эти традиции, он делает легче другим, чтобы они находили какие-то общие подходы к решению вопросов, которые казались неразрешимыми», — подчеркнул Мигранян.